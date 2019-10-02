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İzmir'de 34 kaçak göçmen yakalandı

AA

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 34 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde; Kuşçular Mahallesi, Azmak mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

S.Y. (31) yönetimindeki 35 DIY 09 plakalı minibüste, Ö.D. (33) ile 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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