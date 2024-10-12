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        Haberler Gündem İzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandı, 99 kaçak göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandı, 99 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında 5'i çocuk 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı; Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçesi açıklarında ise 35'i çocuk 99 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:11
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        İzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.35 ve 06.10'da Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen lastik botta bulunan 5'i çocuk 30 kaçak göçmen ile Çeşme ilçesi açıklarında bulunan lastik bottaki 19 kaçak göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

        Aynı gün saat 00.30'da Çeşme, saat 04.20'de Seferihisar ve saat 10.35'te Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik botta bulunan toplam 35'i çocuk 99 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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