İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

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DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli U.T. yönetimindeki otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 55 bin 776 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirilirken, sürücü U.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.