İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem

AA

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.