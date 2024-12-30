İzmir'de 669 litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçedeki bir iş yeri ve depoda kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 669 litre etil alkol ile 1296 alkol kiti ile 94 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.