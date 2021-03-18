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İzmir'de 7 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası

İzmir'de 7 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.

İzmir'de 7 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası
AA

DEÜ Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen tevcih töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı'nda çok yıkımlar yaşadığını ancak Çanakkale Savaşlarında bu yıkımların bir kahramanlık destanına dönüştüğünü belirtti.

Köşger, "Bu savaşlar, binlerce yıldır kader birliği yaparak aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde yaşayan bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin zaferle taçlanmasıdır. Bu zaferlerden biri de Çanakkale Deniz Zaferidir. Bugün aynı zamanda tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü'dür. Yani, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimizi anma, onlara minnet ve şükran duygularımızı yineleme günüdür." diye konuştu.

Köşger, şehit yakınları ve gazilere hitaben de şunları kaydetti:

"Vatan sevgisi ve görev aşkı ile dopdolu, böyle kahraman evlatlara sahip siz değerli şehit ailelerine ve kahraman gazilerimize bu şerefli madalyaları tevdi etmek bizler için büyük bir onurdur ve gururdur. Evladınızın, yakınlarınızın mukaddes anısına sunulan bu övünç madalyasını ve beratı gururla taşıyınız. Çünkü Türk milleti ilelebet payidar olmasını bu fedakarlıklara, şehitlerimize ve gazilerimize borçludur."

Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından madalya ve beratlar sahiplerine tevcih edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin de katıldığı törende şehitler için hazırlanan video izletildi.

Törendeki konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline de çevrildi.

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