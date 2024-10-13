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        Haberler Gündem İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerince 16'sı çocuk 72 kaçak göçmen yakalandı, 25'i çocuk 62 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 02:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 02:32
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        İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.25 ve 06.30'da Dikili'de, saat 07.30'da ise Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot tespit etti. Ekipler, 3 lastik botta bulunan 16'sı çocuk 72 kaçak göçmeni yakaladı.

        Aynı gün saat 05.00 Seferihisar ve 12.55'te Dikili ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgini üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 can salı içerisinde bulunan 25'i çocuk 62 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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