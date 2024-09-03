İzmir'de ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran 15 şüpheliden 10'u tutuklandı
İzmir'de, ABD savaş gemisinde görevli askerin başında çarşıda gezdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirilme vakasında 10 kişi tutuklandı
İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuştu.
Polis, olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.