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        Haberler Gündem İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

        İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

        İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:19
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        Arabalı vapur seferleri iptal edildi
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        Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

        İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 19.15 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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