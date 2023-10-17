Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de arazözün sürücüsü öldü

        İzmir'de devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi

        İzmir'de, arazi çalışması sırasında devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de arazözün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir''in Selçuk ilçesinde, devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Sulubay (25) idaresindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Selçuk Orman İşletme Şefliğine ait arazöz, Çamlık mevkisinde arazi çalışması sırasında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Sulubay hayatını kaybetti. Sulubay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir haberleri
        #Arazöz
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"