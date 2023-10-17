İzmir'de arazözün sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de, arazi çalışması sırasında devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir''in Selçuk ilçesinde, devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Sulubay (25) idaresindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Selçuk Orman İşletme Şefliğine ait arazöz, Çamlık mevkisinde arazi çalışması sırasında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Sulubay hayatını kaybetti. Sulubay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.