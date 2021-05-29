Hareketsizlik bize bunları yaptı!

Bankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan yaraladılar 0:00 / 0:00

Olay, saat 22.30 sıralarında Kültürpark Fuar içerisinde meydana geldi.

G.B. (52) ve E.C. (44) iddiaya göre fuar içerisindeki bir bankta oturan A.A.'nın yanına gelerek para istedi. A.A.'nın parası olmadığını söylemesi üzerine, G.B. ve E.C. tepki gösterdi.

Yaşanan sözlü tartışmada, E.C., cam parçası ile A.A.'ya saldırdı. A.A., E.C.'ye karşı koymaya çalıştığı sırada, boynundan yaralandı. Aldemir kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

A.A.'nın yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan E.C. ve G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.