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        Haberler Gündem İzmir'de beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        İzmir'de beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:46
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        Motosiklet beton direğe çarptı: 1 ölü
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        Alınan bilgiye göre, Mehmet K. (74) yönetimindeki motosiklet, İnönü Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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