İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 855 Sokak'ta oturan Volkan Kaplan (38),evine gelen H.O. ve S.G. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.Zanlılar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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