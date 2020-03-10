İzmir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü

AA

Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, iş yerinin önünde oturduğu sırada iddiaya göre yanına gelen eski eşi E.A tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ekibi, ilçe pazarının kurulu olması ve sokakların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, sedyeyle bir süre ambulansa taşındı.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Dağyel kurtarılamadı.

Dağyel'in eski eşi E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dağyel'in bir kız çocuğunun bulunduğu ve iki ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.