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Haberler Gündem Güncel İzmir'de binaların deprem karnesi başvuruları başladı
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İzmir'de binaların deprem karnesi için başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde binaların yapı durum tespiti için başvuru sürecini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, binaların sağlamlığı için kimlik kartları çıkartılacağını belirterek, "Bugünden itibaren İzmir'in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşımıza binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek olmaya başlıyoruz. Her İzmirli afetplani.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurarak depremle ilgili hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir" dedi

İzmir'de binaların deprem karnesi başvuruları başladı
AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde binaların yapı durum tespiti için başvuru sürecini başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, binaların sağlamlığı için kimlik kartları çıkartılacağını, Bayraklı'da 31 bin 146 yapının incelendiğini, Bornova'da da çalışmalara başladıklarını ifade etti.

"62 BİN YAPININ İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ekiplerin 62 bin yapının incelenmesi için çalışmalara devam ettiğini bildiren Soyer, "Ancak bugünden itibaren İzmir'in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşımıza binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek olmaya başlıyoruz. Her İzmirli afetplani.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurarak depremle ilgili hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir" açıklamasında bulundu.

APARTMAN YÖNETİM KURULLARINDA OYBİRLİĞİ ŞARTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç da ücretsiz yapılacak yapı durum tespiti uygulamasına kent genelindeki tüm ruhsatlı yapıların dahil olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başvurular oy birliğiyle alınan apartman yönetim kurulu kararı ile kabul edilecek. Bu çalışmada, binalar deprem güvenliği açısından değerlendirilecek. Yapının mevcut durumu, projesine uygun olup olmadığı incelenecek. Beton çekiç ve ultrason, röntgen cihazı gibi uygulamalar ile elde edilen sonuçlar analiz edilecek. Başvurulara göre, binanın yapısal durumu dikkate alınarak ön inceleme sırası belirlenecek."

Dayangaç, belediyenin adını kullanıp apartmanlara girerek yapı denetime geldiklerini söyleyenlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

*Fotoğraflar: İHA

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