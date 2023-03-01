İzmir'de binaların deprem karnesi başvuruları başladı

AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde binaların yapı durum tespiti için başvuru sürecini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, binaların sağlamlığı için kimlik kartları çıkartılacağını, Bayraklı'da 31 bin 146 yapının incelendiğini, Bornova'da da çalışmalara başladıklarını ifade etti.

"62 BİN YAPININ İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR" Ekiplerin 62 bin yapının incelenmesi için çalışmalara devam ettiğini bildiren Soyer, "Ancak bugünden itibaren İzmir'in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşımıza binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek olmaya başlıyoruz. Her İzmirli afetplani.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurarak depremle ilgili hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir" açıklamasında bulundu.