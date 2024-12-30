İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu
Giriş: 30.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:05
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Pelin Türkoğlu'ndan (36) haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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