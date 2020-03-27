İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

AA

Alınan bilgiye göre, Çiçek Mahallesi'nde bir yakınlarının evinde buluşan H.T. (41) ile ağabeyi Erkan T. (44) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. ağabeyini silahla göğsünden yaraladı.Evde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Erkan T. kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, H.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.