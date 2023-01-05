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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi öldü
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İzmir'de korkunç cinayet! Boğazından bıçaklanan kişi öldü

İzmir'de bir apartman dairesinde trans birey olduğu öne sürülen kişi, tartışma yaşadığı şüpheli tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, cinayet zanlısını kısa sürede yakaladı

İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi öldü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.

Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile DHA'nın haberine göre trans birey olduğu öne sürülen E.E. (20) arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TORBALI'DA YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberin tüm görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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