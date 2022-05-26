Cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı 0:00 / 0:00

DHA

Sosyal medyada, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 2 ayrı camiden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' isimli şarkısının çalındığı video paylaşıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, dün sat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Torbalı Kaymakamlığı'ndan DHA'ya yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek yaklaşık 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı bildirildi. Açıklamada, olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Öte yandan müftülük görevlilerinin hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattığı da kaydedildi.

İzmir'de, 20 Mayıs 2020'de bazı bölgelerdeki camilerin merkezi ezan sistemine girilerek İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' ile ertesi gün de Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' isimli parçalar çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.