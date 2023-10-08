İzmir'de çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

İzmir'de 6 ay arayla 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı İzmir'de 12 Şubat'ta hayvan otlatan Emine Metin ile 2 Ağustos'ta Necip Gümüştaş'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Fikri A., polisin operasyonu ile saklandığı inşaatta yakalandı. Şüphelinin "yağma", "hırsızlık", "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.10.2023 - 19:45 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:48 facebook

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