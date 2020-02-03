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İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı sitenin 5'inci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
AA

Devrim Mahallesi 3771 Sokak'taki Şefika H.'ye ait evde iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı.

Yangının üst katlardaki dairelere sıçramasıyla binadaki 4 kişi dumandan etkilendi.

O sırada devriye görevi yapan bekçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi, ardından binanın kapı ve zillerini çalıp bina sakinlerini uyandırarak tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

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