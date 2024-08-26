Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Son dakika haberleri

        İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 03:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 03:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 00.45 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda çıktı. Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Kemalpaşa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...