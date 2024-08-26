İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı
Giriş: 26.08.2024 - 03:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 03:24
Yangın, saat 00.45 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda çıktı. Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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