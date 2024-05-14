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        Haberler Gündem İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Güncel haberler

        İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:23
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        İzmir'de orman yangını çıktı
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        Yangın, saat 19.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda meydana geldi.

        Ormandan duman yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Orman Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekiplerinin de sevk edildiği yangına 6 arazöz, 6 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın, yoğun müdahale sonucu 1 saatin ardından kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebinin elektrik direğinden kaynaklandığı belirlenirken, soğutma çalışlarının devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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