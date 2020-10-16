İzmir'de cinayet şüphelileri jandarmanın iz sürmesi sonucu yakalandı

Kent normalleşme sürecinde sakinlik arayanların uğrak yeri oldu - TEKİRDAĞ

AA

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 Ekim'de bir gece kulübünün 3 kilometre yakınında M.C.A'nın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Gece kulübünü incelemeye alan ekipler, mekandaki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu hard diskin söküldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine iz takip köpekleriyle çevrede arama yapan ekipler, görüntülerin bulunduğu hard disk, kanlı tişört ve olayda kullanıldığı belirlenen tabancalardan birini arazide saklanmış halde buldu.

Delillerin incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan diğer silah da stepne bölmesinde ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.