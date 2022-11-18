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İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil, takla atarak devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı

İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL DEVRİLDİ

E.E'nin (16) kullandığı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı.

1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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