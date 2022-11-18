İzmir'de çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TAKLA ATAN OTOMOBİL DEVRİLDİ
E.E'nin (16) kullandığı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı.
1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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