İzmir'de CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

AA

Kentteki en büyük sağlık kuruluşlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan kliniklerde de sağlık çalışanlarına aşılar yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastanelerinde 4 bin 400 sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti.

Aşının ikinci dozunu iki gün içinde hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı planladıklarını aktaran Gürbüz, "Aşılanma sayesinde sağlık çalışanları kendilerini daha güvende hissedecek. Hastalarına daha iyi hizmet verecek. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Hemşire Hilal Bayraktar ise sağlık çalışanları olarak sürece öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bizim ardımızdan toplumun diğer kesimlerine de aşılama programları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte herkes aşılanmanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeli. Bu sayede özlediğimiz o eski güzel günlere dönebiliriz." şeklinde konuştu.