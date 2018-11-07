İzmir’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü faaliyetleri içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı, örgüte finans sağladıkları tespit edilen 5'i Suriyeli 9 şüpheliyi yaptığı operasyon ile yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığa talimatı üzerine DAEŞ terör örgütü faaliyetleri içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu örgüte finans sağladıkları tespit edilen 5'i Suriyeli 9 şüpheliyi tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararının ardından, İzmir TEM ekipleri, kent merkezi, Menemen, Aliağa, Torbalı ilçelerinde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; örgüte ait bayraklar, örgütün finansında kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalananlar arasında daha önceden örgüt adına silahlı olarak faaliyet gösteren Suriyeli şahısların da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

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