Kıskandığı eşini defalarca bıçakladı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Türkmen'i defalarca bıçaklayan ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.