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İzmir'de denizde erkek cansız bedeni bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde erkek cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi

İzmir'de denizde erkek cansız bedeni bulundu
İzmir'de denizde erkek cansız bedeni bulundu
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AA

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı. İncelemelerin ardından cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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