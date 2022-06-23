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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de denizden cansız beden çıktı - Güncel son haberler
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İzmir'de denizde erkek cansız bedeni bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, denizde hareketsiz halde bir kişi görünce polise ihbarda bulundu. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de denizden cansız beden çıktı - Güncel son haberler
İzmir'de denizden cansız beden çıktı
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İHA

İzmir'de, iskele yakınında denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Cansız beden, olay yerine gelen deniz polisi tarafından kıyaya çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından cansız beden, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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