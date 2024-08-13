İzmir'de denize atlarken kafası betona çarpan kişi öldü
İzmir'in Foça ilçesi denize atlarken kafası betona çarpan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 13.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:44
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki halk plajında, denize atlamaya çalışan İlhan Günay (55) kafasını betona çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
*Haberin görseli İHA'ya aittir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ