İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sırasında ekip aracına çarparak duran Bulgaristan plakalı otomobilde kadın ve çocukların da bulunduğu balık istifi şeklinde 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile otomobildeki 2 kişi ise yaya olarak kaçtı
Edirne’de devriye görevini yürüten polis ekipleri, gece yarısı İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde, daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.
POLİS ARACINA ÇARPTIFotoğraf: DHA
'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine asayiş ve trafik ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan takip sırasında önü kesilen otomobil, polis aracına çarptı.
14 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIFotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; sürücü ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde balık istifi şeklinde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.
Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.