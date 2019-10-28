İHA'nın haberine göre; Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, doğup büyüdüğü İzmir'deki konserinde sevgi seli ile karşılandı. Farklı tarzlarda seslendirdiği şarkıları ve yorumuyla binlerce hayranının beğenisini kazanan Edis, Karşıyaka’da en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hayranları Edis’in konseri için sabah saatlerinden itibaren alışveriş merkezine geldi. Başlarına Edis bantları takan genç kızlar, popçuyu görmenin heyecanını yaşadı. Edis sahneye çıkar çıkmaz sevenleri tüm şarkılarına eşlik etti.

Edis, konserinin bu kadar ilgi görmesinin ve coşkulu kalabalığın kendisini gururlandırdığını ifade ederek, bu özel etkinlikte binlerce müzikseverle hasret gidermekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.