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İzmir'de eğlence mekanlarına korona baskını: 42 kişiye ceza yağdı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir gece kulübünde kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, kapalı olması gereken mekanda eğlence yapıldığı ve 28 kişinin kurallara uymadığını gördü. İkinci olayda ise bir kafeteryaya yapılan baskında tedbirlerine uymayan 14 kişinin olduğu tespit edildi. 42 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 264 bin 600 lira para cezası kesildi. İşyeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı

İzmir'de eğlence mekanlarına korona baskını: 42 kişiye ceza yağdı
DHA

Olay, dün saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünde bulunan bir kadın, şiddete maruz kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine, bölgeye giden ekipler içeriden seslerin geldiğini duyunca zili çaldı.

Kapının açılmaması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiyenin olay yerine geldiğini duyan çalışanlar kapıyı kendi rızası ile açtı. Polis denetiminde, işyerinin ruhsatının olmadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği, içeride bulunan 28 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağının ihlal dildiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; 28 kişiye, 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

ADRES FARKLI İHLAL AYNI

Konak'ta ise devriye gezen polis ekipleri saat 02.30 sıralarında bir kafeteryadan sesler geldiğini fark etti. İşletmenin kapısı kapalı olmasına rağmen yandaki hanın içerisinden kafeteryaya girildiğini fark eden polis harekete geçti. Kafeye baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu gördü.

Alkol aldıkları da görülen 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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