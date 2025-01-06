Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.083,99 %0,09
        DOLAR 35,3426 %-0,07
        EURO 36,5984 %0,31
        GRAM ALTIN 2.992,56 %-0,27
        FAİZ 40,02 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 33,85 %0,46
        BITCOIN 98.839,00 %0,36
        GBP/TRY 44,0684 %0,21
        EUR/USD 1,0347 %0,38
        BRENT 76,31 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 4.892,76 %-0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'de ekmeğe zam - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'de ekmeğe zam

        İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12,5 TL'den satılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de ekmeğe zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

        Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir'deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?