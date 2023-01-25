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İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

İzmir Buca'da karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

İzmir'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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AA

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre; Çamlıkule Mahallesi'nde 290/3 Sokak'ta Gizem A. (28) ile kocası K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, eşini tabancayla karnından vurup kaçtı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gizem A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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