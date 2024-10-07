İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özge Polat, işe giderken 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Ailesi ile iletişimdeyiz. Özge'nin hayati tehlikesi sürüyor. Bu sırada Özge'yi vuran erkek aramızda geziyor. Fail hemen yakalansın, Özge için adalet sağlansın." ifadelerine yer verildi.