İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

Etrafı 5 metrelik duvarlarla çevrili villada 1 milyon liranın üzerinde nakit para ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi, evdekilere toplam 169 bin 610 lira cezai işlem uygulandı

İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
AA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde daha önce konsolosluk olarak kullanılan etrafı duvarlarla çevrili bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda, suçüstü yakalanan 39 kişiye 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Narlıdere'deki lüks bir villanın kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı.

Daha önce konsolosluk binası olarak kullanıldığı belirlenen binayı gözlemleyen ekipler, villa arazisi çevresinin 5 metrelik duvarlarla çevrili olduğunu, duvarların üzerlerine de dikenli tel döşendiğini gördü.

Giriş kapısının metal korunaklı olduğunu ve bariyer sistemi bulunduğunu, bunun arkasında farklı kapıların da yer aldığını tespit eden ekipler, evin çevresindeki yollara da güvenlik kamerası yerleştirildiğini saptadı.

- Uzaktan kumandalı kapı müşteri için açıldığı anda operasyon gerçekleşti

Villada haftanın belirli günlerinde yüklü bahislerle kumar oynandığı belirleyen ekipler, eve girmek için uygun anı bekledi.

Uzaktan kumandalı kapının araç girişi için açıldığı sırada düzenlenen baskında, villanın girişindeki oyun salonu, üst kattaki özel kumar odaları, akıllı okey masası ve diğer oyun masalarındaki 39 kişi suçüstü yakalandı.

Aramalarda, oyun çetele kağıtları ile çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Evdeki kişilerin üst aramasında yaklaşık 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 avro ile binin üzerinde para yerine kullanılan çipler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 39 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, Kovid-19 tedbirleri ihlalinden ise 122 bin 850 olmak üzere olmak üzere toplam 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

Kumar malzemelerine el konulurken, villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME