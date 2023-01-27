İzmir'de etkili sağanak

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi. AA'nın haberine göre; kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.