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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve trafik kazalarına yol açtı

İzmir'de etkili sağanak
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AA

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi. AA'nın haberine göre; kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

SU BASKINLARI OLUŞTU

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

POLİS ARACI ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde de yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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