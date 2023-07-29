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        Haberler Gündem İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 00:42
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        İzmir'de evdeki yangında bir kişi öldü
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        Kılıç Reis Mahallesi 281. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Hasan Akbaş'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akbaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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