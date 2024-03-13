İzmir'de evinde bıçaklanan kişi kurtarılamadı
İzmir Bornova'daki evinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 35 yaşındaki Harun Kıyak, hastanede öldü. Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harun Kıyak (35), Barbaros Mahallesi'ndeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.
KURTARILAMADI
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ
AA'nın haberine göre; Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.