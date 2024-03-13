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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de evinde bıçaklanan kişi kurtarılamadı

        İzmir'de evinde bıçaklanan kişi kurtarılamadı

        İzmir Bornova'daki evinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 35 yaşındaki Harun Kıyak, hastanede öldü. Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 06:41 Güncelleme: 13.03.2024 - 06:44
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        Evinde bıçaklandı, hastanede öldü
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        İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Harun Kıyak (35), Barbaros Mahallesi'ndeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

        KURTARILAMADI

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

        AA'nın haberine göre; Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #İzmir
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