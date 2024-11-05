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        Haberler Gündem İzmir'de feribotun iskeleye çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı

        İzmir'de bir feribotun yanaşma manevrası sırasında iskeleye çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:59
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        İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı
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        Üçkuyular-Bostanlı iskeleleri arasında saat 18.15 seferini yapan Fethi Sekin feribotu, Bostanlı İskelesi'ne yanaştığı sırada teknik arıza sonucu iskeleye çarptı.

        Feribotta hasarın oluşmadığı olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmiştir:

        "Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuz 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrası sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada gemi içerisinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen ayakta bekleyen bir kişi ile asansördeki bir yolcumuz hafif yaralanmıştır."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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