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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

İzmir

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 2 albay ve 3 yüzbaşının da bulunduğu 17'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 albay, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 10 astsubayın da yer aldığı 20 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te eş zamanlı operasyon başlattı.

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