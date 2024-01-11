İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt üyesi oldukları, ByLock kullandığı ve bu uygulamada adı geçen, Bank Asya'da işlemleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir polisinin Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.