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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

        İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

        İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:31
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        İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı
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        Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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        #FETÖ
        #operasyon
        #İzmir
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