İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

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Başlatılan soruşturmada G.G'nin eşi S.G. de benzer şekilde telefonla arandığını jandarmaya bildirdi.

Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, R.K. ve G.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucu satın almak isterken Ş.K. tarafından dolandırıldıklarını, paralarını geri alabilmek için onunla bağlantılı olduğunu düşündükleri G.G'yi kaçırdıklarını ve Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasında rehin tuttuklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasına operasyon düzenledi.

Operasyonda G.G. kurtarıldı, Ü.Ş. O.A. ve U.Ş de gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.