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Son dakika! İzmir'de gemide patlamanın ardından yangın çıktı!

AA

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.

Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Patlama ile ilgili açıklama yapan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "SOCARa ait Petkim Limanında demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

 

 

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