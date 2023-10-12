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        Haberler Gündem İzmir'de geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı - Güncel haberler

        İzmir'de geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:37
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        Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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        Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

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        Öte yandan yangının etkili olduğu alanın ormana yakın olması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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        Yangın nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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