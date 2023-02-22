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İzmir'de hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı

İzmir Bayraklı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı

İzmir'de hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı
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AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 8 metrelik yükseklikten dereye düşen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.K. (33) yönetimindeki hafif ticari araç Anadolu Caddesi'nde seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metrelik yükseklikten Doğançay Deresi'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan D.K. ve eşi L.K'in (32) hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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