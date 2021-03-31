İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla kaydı bulunan çocuk tutuklandı

AA

Buca ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hırsızlığı, 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki P.Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü, tutuklandı.

P.Ü'nün, suça sürüklendiği ortamdan uzaklaşması için daha önce Manisa'daki bir yurda yerleştirildiği ancak yurttan kaçıp, yine motosiklet çalarak İzmir'e geldiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun karıştığı başka iki motosiklet hırsızlığı olayının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.